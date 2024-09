Yseult exalta Pabllo Vittar antes de show no Rock in Rio: 'Como uma mãe'

Yseult participou do show de Karol G nesta sexta (20) no Rock in Rio — ao lado de Pabllo Vittar e Sevdaliza.

O que aconteceu

Yseult, Karol G, Pabllo Vittar e Sevdaliza cantaram "Alibi" juntas no festival. Em entrevista a Toca, a cantora francesa se declarou para Pabllo Vittar. "Ela é incrível, ela é como uma mãe para mim, ela me apoia todos os dias. Mesmo agora, enquanto estou prestes a lançar meu projeto, ela comenta em cada post dizendo 'eu te amo, você é uma estrela, eu acredito em você'. E eu fico tipo 'Pabllo Vittar está aqui!'. É tão legal ter essa relação com ela, e eu a amo muito", contou.

Yseult se mostrou grata pela amizade com a drag queen e também enalteceu Anitta. "Ela é uma mulher poderosa, forte, e eu realmente aprecio isso. Sou abençoada por estar cercada por mulheres tão poderosas. E Anitta também. Ela é a rainha do funk, todo mundo no Brasil fala isso".