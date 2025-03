Atitude 67 explica projeto 'Sunset Meia Sete': 'Gravamos sem bateria'

A banda Atitude 67 redefine o pagode com uma pitada de rap, reggae e pop, conquistando fãs pelo Brasil e no mundo. Com essa mistura, Pedro Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Henrique Regenold lançaram recentemente o álbum 'Sunset Meia Sete', com novos instrumentos de percussão.

Em entrevista aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Éric e Pedro explicaram como surgiu o projeto. "A gente tem essa ideia faz anos, que é de tipo assim, desmistificar essa ideia que todo pôr do sol bonito é na praia. O nosso pôr do sol adolescente não era na praia", disse Pedro.