Emanuelle Araújo começou como cover do Olodum aos 14 anos: 'Eu e 40 caras'

Aos 14 anos, Emanuelle Araújo subia aos palcos para cantar pela primeira vez com uma banda cover do Olodum.

Na época, a cantora e atriz iniciava sua carreira sem saber o que esperar do futuro —mas já com a certeza da veia baiana em seu trabalho. "Era eu e 40 caras. Eu era a única menina", lembra ela em entrevista ao No Tom, programa de Toca apresentado por Zé Luiz e Bebé Salvego.

Com viagens para shows em cidades vizinhas e se aproveitando da eclosão da música baiana, Emanuelle foi se formando artista. "Eu tinha uma escuta muito eclética e estava brotando esse entretenimento baiano", conta. "Existia uma cultura popular muito forte".