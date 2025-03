Com novo show, Simone se une a músicos jovens para atravessar gerações

O novo repertório traz essa mistura entre o clássico e o inédito, sem abandonar os sucessos que marcaram sua trajetória: "Sempre terá uma 'Yolanda', um 'Começar de Novo'. Não tem como não ter, porque elas são a minha representação."

O show foi planejado com precisão. "A gente tem as três primeiras músicas lindas, juntas, coladas. Eu sempre falo assim, que o show é tipo um avião que decola. O comandante fala: 'Atingimos agora 10.000 pés'. Aí você vai passando pela minha estrada."

Simone no show "Tô Voltando" em 2023 Imagem: Leo Aversa/Divulgação

O público já sente essa energia renovada. Em 2024, Simone se apresentou pela primeira vez no Coala Festival, um dos principais festivais de música brasileira da atualidade. A resposta foi imediata. "Por isso, no dia do Coala, eu abri tocando 'O Tempo Não Para', tocando guitarra. As pessoas não tinham noção que aquelas músicas que eles conheciam tinham sido lançadas por mim."

A nova fase passa pela banda que a acompanha. Ao seu lado estão jovens músicos como Chico Lira (pianista, 26 anos) e Felipe Coimbra (maestro e diretor musical, 29 anos). "Meu projeto com eles não é só um show, eu quero seguir com eles, quero crescer com eles", afirma a cantora.

SERVIÇO