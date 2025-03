Há 40 anos, o hype e o dom da mistura ajudaram o axé a nascer. A data comemorativa remonta ao álbum 'Magia', de Luiz Caldas, lançado no final de 1985, considerado o marco inaugural do movimento.

Desde o final dos anos 1970, alguns artistas, incluindo o próprio Luiz, já promoviam fusões de ritmos e elementos que resvalaram naquela musicalidade inovadora, festiva e extremamente pop que surgia no cenário musical de Salvador.

Já existia a influência de toda uma história do movimento tropicalista, dos Novos Baianos, do A Cor do Som. Artistas que pegaram as levadas, como Moraes Moreira, que botou o Ijexá no violão em cima do trio elétrico. Essa influência se somou a um comportamento mais pop, mais contemporâneo, e também à diversidade das fontes, como os blocos afros

Margareth Menezes

'Magia' consolidou esse movimento por ser o primeiro trabalho a conseguir sintetizar, em um único álbum, ijexá, o frevo eletrificado do carnaval, merengue, salsa, reggae e pop.

O álbum foi responsável também por apresentar aquele cenário para o resto do Brasil, obtendo sucesso nacional, não com um hit, mas com toda uma obra bem estruturada por trás. Inicialmente, saiu por uma pequena gravadora baiana e, depois, em todo país, por uma gravadora de maior porte.