Atitude 67 relembra de música gravada por Thiaguinho: 'Soltamos fogos'

Diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a banda Atitude 67 redefine o pagode com uma pitada de rap, reggae e pop, conquistando fãs por todo o Brasil e no mundo. Com essa mistura, Pedro Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Henrique Regenold chamaram a atenção de Thiaguinho, que virou o padrinho dos amigos de infância.

Em um papo com os apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Pedro e Éric contam como começou a relação com Thiaguinho. "A gente tocou em um bar de esporte e o Thiaguinho tava lá. A gente só cantava autoral, ninguém conhecia, mas a gente cantava. Terminou o show e a gente foi conversar com ele", disse Pedro.