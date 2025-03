Rashid: 'Sou de uma geração que ajudou a mudar as coisas'

Com Emicida e Projota, Rashid faz parte de uma geração que se projetou através das batalhas de rima. O rapper, letrista, pensador e multiartista reescreve a sua trajetória com o novo álbum, "Portal", que detalha a saída da casa da mãe, aos 17 anos, para seguir o rap. Em um papo com os apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Rashid conta como tudo aconteceu.

O rapper explica que os acontecimentos em sua vida deram origem ao nome do disco. "'Portal' é o disco que ele tá lá no cume do monte da maturidade, de certa forma, pelo menos até o momento. A primeira curva, né? É um disco que ele acaba resumindo toda essa caminhada de vida, principalmente e primeiramente, porque sem a vida não há arte."