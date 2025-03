'O pagode é a nossa roupa': integrantes do Atitude 67 contam como começaram

Diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Pedro Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar e Henrique Regenold largaram suas profissões para a existência do grupo de pagode: o Atitude 67. A banda começou como uma brincadeira entre amigos, mas logo conquistou o Brasil e o mundo com sua mistura de pagode, rap, reggae e pop.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Éric e Pedro contam como a banda surgiu. "Um estudava na escola de um, que fazia natação com outro, jogava futebol. Desde novinho a gente se conhece e novinhos ainda, a gente montou o Atitude 67. Era uma reunião de amigos, coisa de moleque mesmo", disse Pedro.