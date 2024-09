Oasis se apresenta no Brasil em 2025, diz revista

A turnê de reunião do Oasis começa em julho de 2025, no País de Gales. Por enquanto, a turnê tem datas confirmadas até setembro e passará ainda pela Inglaterra, Escócia e Irlanda.

A última apresentação do Oasis foi em 2009. Naquele ano, os irmãos tiveram uma briga nos bastidores do festival Rock en Seine, em Paris, cancelaram o show no evento e Noel decidiu sair da banda.