Atração do Lollapalooza, Artemas gosta do 'pop que deixa pessoas confusas'

Ele começou a fazer música por causa do Nirvana, gosta de r&b e é fã do som dos anos 1980. É uma mistura meio estranha, mas que faz todo o sentido quando a gente ouve os hits do Artemas, um inglês de 25 anos descendente de gregos que é uma das atrações mais esperadas do Lollapalooza Brasil. O festival itinerante será realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste final de semana. Artemas se apresentará às 16h55 de sábado, no palco Mike's Ice.

Quem é ele

Artemas não levou muito tempo para conquistar a chance de tocar em um dos maiores festivais do mundo. No final de 2023, ele era um completo desconhecido. Foi quando lançou a faixa "If U Think I'm Pretty", que fez certo barulho, principalmente em redes como o Tik Tok.

A música já mostrava ao mundo quem era Artemas: um cantor que juntava a atmosfera do r&b com beats dançantes e uma energia roqueira. E letras lascivas: "Se você acha que sou bonito, coloque as suas mãos em mim/ Sei que você não consegue parar de pensar nisso".