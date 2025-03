Rashid analisa nova cena: 'O rap está gigante, mas tem muita réplica'

Ainda na conversa, o rapper falou que sua primeira batalha foi contra o Emicida. "Isso já tipo na segunda edição da batalha, não foi na primeira, foi na segunda, no segundo sábado. E na terceira eu já fui para batalhar. Na primeira fui olhar para entender e na terceira eu fui lá batalhar, minha primeira batalha contra o Emicida também."

Então assim, parece que as coisas estavam meio que conspirando para a gente correr junto, sabe? Rashid

'Sou de uma geração que ajudou a mudar as coisas'

No papo, Rashid disse ainda que o disco Portal traz uma reflexão sobre as dificuldades e as vitórias dentro do rap. "Quando estou me sentindo pra baixo, eu faço o exercício retroativo e penso: 'se eu tirar o Rashid das coisas, como estaria a cena do rap?' E isso me motiva."