Liniker cai no tecnobrega: 'Caju me abriu possibilidades na música'

No fim do verão, Liniker expandiu ainda mais a sonoridade de seu celebrado álbum "Caju" e lançou os remixes da faixa-título e de 'Febre' no ritmo eletrônico do tecnobrega.

"Caju me abriu uma possibilidade tão grande de música que não tinha como não olhar para as coisas que eu estava recebendo de alguns fãs", contou Liniker nos bastidores do evento Superdose.

Para ela, a iniciativa faz sentido dentro da proposta do disco, que mergulha na diversidade rítmica do Brasil. "A gente se relaciona com vários ritmos periféricos. Eu lembro de acordar de domingo e ouvir brega, ouvir forró. Então acho que tem tudo a ver com a minha história", completou.