Jão põe fãs no palco e faz show de pop que se leva a sério no Rock in Rio

Jão levou fãs para o palco do Rock in Rio em um show ambicioso, que imitou um programa de auditório, de cenário cor-de-rosa. Ele abriu o Palco Mundo no segundo final de semana do festival, na tarde desta quinta-feira (19). O show mostrou bem seus talentos e limitações. O fato de ele fazer um pop rock básico, populista, não significa falta de boas composições e arranjos, apuro técnico e ideias bem executadas. Jão faz parte de uma geração do pop brasileiro que não tem pudor de se levar a sério. Um pop assumidamente emocionado.

Mesma demanda, outra sorte

A segunda parte do festival começou como a primeira: um artista pop brasileiro pediu estrutura especial no Palco Mundo. Enquanto Ludmilla penou, Jão se deu bem. Vale notar a diferença do headliner (no fim, o dono do palco): se o megalomaníaco Travis Scott tinha cem toneladas de parafernalha, incluindo pedra gigante, a lista do minimalista Ed Sheeran deve ser um violão, um pedal, uma coxinha e um refrigerante. Sorte do Jão, que teve liberdade para o palco diferentão, com arquibancada e escadaria à la "Material Girl".