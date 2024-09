Saiba como fazer tatuagem de graça no Rock in Rio -- e sem dancinha

Um dos brindes mais disputados do Rock in Rio é uma tatuagem totalmente gratuita. E nem é preciso fazer dancinhas para postar na internet, como em outras ativações.

Como funciona

É preciso chegar cedo e colocar o nome na lista que fica disponível no estande da Estácio, próximo ao Palco Mundo. Os portões abrem às 14h e, cerca de dez minutos depois, as vagas já estão completamente preenchidas. Ao todo, são 32 vagas.

Há várias opções de tatuagens pequenas no catálogo. Entre as mais pedidas estão a de leão, libélula e a mão que imita o símbolo do rock and roll.