Enchente e cogumelo: os 50 anos de 'Paêbirú', de Zé Ramalho e Lula Côrtes

Mas uma grande enchente do rio Capibaribe no mesmo ano de 1975 levou com ela 1.000 destes vinis - incluindo os livretos que os acompanhavam e traziam informações sobre a região da Pedra do Ingá e o mágico caminho da montanha do sol.

Os 300 restantes se tornaram itens raros para colecionadores, chegando a valer em média R$ 4.000. Em 2019, "Paêbiru" foi relançado como bolachão no Brasil a partir das fitas originais, salvas por uma alma iluminada (ou talvez pelo acaso) durante a enchente.

Com toda essa aura mística que o acompanha e sua riqueza musical sem amarras estéticas - além, claro, das tantas décadas em que passou como 'pedra preciosa' - "Paêbiru" vem ao longo de meio século encantando quem se aventura a desbravá-lo.

Das "Trilhas de Sumé" que abrem os caminhos da terra até a "Beira Mar", que encerra a viagem das águas.

Como cantava outro maluco que também lançou um disco raro há 50 anos, "que beleza é sentir a natureza..."