Repertório de Joss Stone no Rock in Rio vai da fossa à pista de dança

DISCO

Sim, teve megamedley com hits da disco, gênero musical que ela já declarou em entrevistas ser o único a arrancar alguma empolgação de sua filha. Que bom para os 40+ que estavam em sua plateia.

Joss Stone desceu do palco e foi pra galera no Rock in Rio 2024 Imagem: Leo Franco/AgNews

CENOGRAFIA

Joss Stone mostrou que uma iluminação correta e elementos simples como papel picado podem, sim, entregar um show bonito, mesmo num Rock in Rio.

CABELO OK, MAQUIAGEM OK

O figuro é uma arma poderosa pra comunicar a intenção de um show. Stone subiu ao palco com um vestido que poderia ter sido comprado numa Animale da vida, sem ostentação, com sua banda toda vestida de branco, passando uma vibe de roda de umbanda chic.

HITS

Ela lançou mão de hits alheios como "Son of a Preacher Man", de Dusty Springfield, 'Piece of My Heart", de Janis Joplin, numa versão potente, e 'We Are Family", da Sister Sledge, para dar eventuais acordadas no público.

Assista a um trecho do show de Joss Stone: