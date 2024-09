Pedro Sampaio diz que prefere ser artista brasileiro do que 'pop gringo'

Pedro Sampaio se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Ele defendeu a pluralidade de ritmos no RiR, inclusive o sertanejo, ao contrário de BNegão, do Planet Hemp, que criticou a inclusão de sertanejos no festival. "O Rock in Rio tem que ser um festival brasileiro, quando abre palco Favela, mais possibilidades de brasilerios nos palcos Sunset e Mundo, uma galera do trap, da música urbana, o Brasil é isso, traz mais representatividade e pluralidade para o festival. O sertanejo é o maior ritmo do país, é muito forte, tem espaço".

Pedro também disse ter se emocionado em ter cantado ao lado de Tiago, um MC de 13 anos, que ele conheceu em Itanhaém, no litoral de São Paulo. "Fiquei emocionado, me segurei para não chorar na frente dele. Eu o encontrei em uma cidade do litoral de São Paulo, ele me gritou 'Pedro, eu sou cantor', tipo 'me dá uma oportunidade'. Eu olhei para ele e falei 'então canta'. Ele começou a cantar e eu vi ali o conceito do meu álbum 'Astro' que é sobre dar e receber luz e essa música que a gente cantou está no meu álbum".