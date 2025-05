Anhembi, em São Paulo, volta a ser palco do samba neste sábado

Música ao vivo e esportes

Enquanto isso, no Ibirapuera, o Corona Surf Skate reúne Djonga, Oriente, Maskavo, Navala, Zuppa, Thasol e Lukz. O evento tem ainda circuitos imersivos com aulas de yoga, funcional, sessões de skate, best trick e futebol.

São Paulo tem também, neste fim de semana, um festival dedicado ao punk com uma lenda do gênero como headliner. A banda britânica The Exploited comanda o Upfront, no domingo.

The Exploited se despede dos palcos após mais de 45 anos de carreira. Outras seis bandas completam o lineup do evento, que toma o Carioca Club, a partir das 14h: Ratos de Porão, The Chisel (Reino Unido), Fang (EUA), Escalpo, Urutu e Punho de Mahin.

Estádio

O maior show em São Paulo no fim de semana, porém, em questão de quantidade de público, é o do System of a Down. A banda norte-americana de metal, que não vinha ao Brasil há dez anos, toca no Allianz Parque no sábado e no domingo.