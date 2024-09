Ed Sheeran faz show para plateia que parecia pegar cada pedacinho dele

Quinta-feira (primeiro dia da segunda etapa do Rock In Rio 2024) encerrou com uma chuva de hits e com a simpatia do cantor britânico Ed Sheeran, 33. Ele foi o responsável por encerrar o Palco Mundo do Rock in Rio 2024, boa parte do tempo contando apenas com sua voz e violão, além de seus muitos hits. Sheeran foi um dos protagonistas de um dos dias mais tranquilos do festival, mesmo assim seu fandom esteve presente e atuante fazendo coro a cada nova música que ele apresentou. Certamente um dos maiores cachês do festival, Ed Sheeran deu tudo de si para ser um cara simpático e acessível para uma plateia que parecia pegar cada pedacinho dele.



ACÚSTICO

Impossível saber se o formato que Ed Sheeran escolheu para sua apresentação no Brasil tem ou não a ver com muquiranice. Fato é que ele se apresentou sozinho, tocando e contando histórias, como se estivesse numa roda de violão, sem apoio de outros músicos.

REPERTÓRIO

Ed Sheeran foi uma das atrações principais do Rock in Rio 2024 este ano. O cantor se apresentou no Palco Mundo, depois do brasileiro Jão, Joss Stone e Charlie Puth. O dia foi dedicado ao pop e trouxe outras atrações como Gloria Groove, Pedro Sampaio, Filipe Ret e Will Smith.