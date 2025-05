Xororó sobre feat do sonho: 'Curto Linkin Park, Motörhead. Seria inusitado'

Irmãos de vida e de palco, Chitãozinho e Xororó sentem o mesmo frio na barriga quando sobem no palco de um evento tradicional como Jaguariúna Rodeo Festival - onde serão a principal atração em 2025. "O rodeio tem um lugar especial no coração do sertanejo. Desde o começo da nossa carreira, sempre estivemos perto desse tipo de evento", diz Chitãozinho.

Já nos fones de ouvido, eles não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Chitãozinho tem uma playlist só com modões, Xororó revela sua predileção: "Eu gosto de ouvir Linkin Park, Motorhead, Coldplay", diz, sem deixar de brincar: "Seriam 'feats' muito inusitados. Acho que todo mundo ia se surpreender."

Nada inusitado demais para uma dupla que já gravou um disco com Milton Nascimento, tocou ao vivo com a Fresno e até participou do show do americano Bruno Mars. "Isso foi importante para levar a nossa música para diferentes gerações", observa Xororó, em entrevista para o TOCA.