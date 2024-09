Will Smith veio ao Rock in Rio no papel de rapper e deixou sucesso de fora

REFORÇO

Smith apresentou seu último single, "You Can Make It". A música é meio rap, meio gospel, 100% autoajuda. Contou com a ajuda do coral Cariocanto, turma aqui do Rio de Janeiro que fez bonito nos backing vocals.

19.set.2024 - Will Smith se apresenta no Palco Sunset do quarto dia de Rock in Rio Imagem: Daniel Ramalho/AFP

EDITADAS

Como o rapaz citado no primeiro parágrafo notou, Will não cantou "Yo Home to Bel-Air", tema da serie "Um Maluco no Pedaço". Também faltou o hit "Boom! Shake the Room". Felizmente, os outros bons momentos de sua carreira musical (não são tantos) estiveram no show. O melhor deles, "Summertime" (1991), encerrou o set, em uma versão picotada.