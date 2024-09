No Rock in Rio, Gloria Groove prova que consegue ser boa em qualquer estilo

Prometeu e entregou. Gloria Groove disse que faria show para celebrar sua carreira e assim o fez. O repertório passou pelas suas diferentes fases com hits do começo da carreira até spoilers do próximo trabalho: "Serenata da GG volume 2". A cantora também fez versões com samples de clássicos do funk," Aquarela do Brasil" com pegada carnavalesca e até uma homenagem a Michael Jackson. A drag também investiu nos looks com trocas durante a apresentação ao lado de um balé afiadíssimo. Foi show para agradar qualquer um.

PASSEIO

Gloria passeou pelo seu repertório. Tocou as antigas logo de início até chegar ao pagode -- a faceta atual. Ela também passou por diferentes gêneros musicais do pop ao pagodão baiano. Teve até Michael Jackson em "A Queda", com a coreografia de "Thriller".

SAMPLES

Várias músicas ganharam samples que cativaram o público com funks clássico como "Tira a camisa", "Ela balança mas não para" e "Morto muito louco". O que mexe com a memória afetiva de muita gente e é garantia de que vai agradar.