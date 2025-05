Fim da espera: 10 anos depois, System of a Down volta a tocar em São Paulo

Foram dez anos de espera, mas a banda veio. No sábado e domingo, no Allianz Parque; e quarta, no autódromo de Interlagos, o System of a Down volta a tocar em São Paulo. Antes, na quinta, ainda se apresenta no Rio de Janeiro, no Engenhão.

O show de heavy metal mais aguardado do ano - até o momento - deve, com isso, reunir mais de 100 mil pessoas. Na vinda anterior, em 2015, o SOAD tocou para um público em torno de 100 mil, no Rock in Rio, e cerca de 30 mil em São Paulo, no Anhembi.

É a terceira vez que a banda californiana, conhecida por clássicos como 'Chop Suey' e 'Toxicity', vem ao país. A estreia em um palco brasileiro foi em 2011, quando o System tocou na Chácara do Jockey, em São Paulo.