Gilberto Gil anuncia Navio Tempo Rei como parte de sua última turnê

A experiência busca combinar a música de Gilberto Gil com um ambiente marítimo e momentos exclusivos para os participantes. O navio MSC Preziosa conta com infraestrutura de lazer, incluindo piscinas, teatro, cassino, cinema 4D, spa e opções gastronômicas internacionais.

A venda de cabines começa em 12 de maio, ao meio-dia, no site oficial do evento. Uma pré-venda exclusiva está disponível para fãs que realizarem cadastro no site.

O Navio Tempo Rei integra a série de apresentações realizadas por Gilberto Gil como parte de sua última turnê, que já passou por estádios e arenas em diversas cidades do Brasil. O artista seguirá em shows pelo país até o final do ano, incluindo apresentações na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, nos dias 31 de maio e 1º de junho.