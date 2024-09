Lud dispersa tensão com indiretas e hits e levanta show com baile funk

O impasse que acompanhamos durante a tarde parece ter refletido na apresentação de Ludmilla. A cantora não parecia estar confortável no palco e não fez sua melhor performance na tão aguardada estreia no Palco Mundo —o vigor de 2022 no palco Sunset não foi visto hoje. Falhas no som também desagradaram Lud. Porém, com hits e competência, ela entregou um bom trabalho para o público, que respondeu no canto e nas coreografias. Com funk, pagode, pop e R&B no setlist, Ludmilla escolheu abrir o show com uma música nova que mais parecia uma indireta, listando suas conquistas, como o Grammy, apesar das tentativas de a derrubarem.

INDIRETA

Lud apareceu no palco esvoaçante e poderosa cantando sua música nova. Na sequência, mandou "Rainha da Favela" , como uma afirmação para lembrar quem era. O clima foi suavizando com a sequência de hits "Onda Diferente" e "Verdinha".

PARTICIPAÇÃO

MC Daniel subiu para o feat recém lançado "Não Para". Ao deixar o palco, o funkeiro enalteceu a cantora e encerrou o discurso com "cada coisa ao seu tempo".