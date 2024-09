Matuê celebra show no Rock in Rio ao lado de amigos: 'Piscamos e acabou'

"Além do Brandãozinho, os moleques da 30, a gente está querendo trazer musicalidade para a galera jovem e fazer com que eles queiram fazer música também, queiram usar da criatividade dentro da música e da arte" Matuê após se apresentar no Rock in Rio

Com o último disco "333" — que teve a maior estreia brasileira no Spotify trazendo uma certa pegada rock —, Matuê conta a influência do gênero na sua vida: "Tive várias fases no rock. Quando era adolescente eu ouvia punk rock e hard core, depois fui ficando mais velho ouvindo indie, rock alternativo também. Essa edição do Rock in Rio vai vir o Incubus, então vou tá para assistir eles, é uma banda que gosto muito".

É inegável que cada vez mais as pessoas entendem como funciona e se identificam cada vez mais com o som, com o que a gente fala. A parada de autoestima que a gente traz no som. Hoje eu vi no show me arrepiei da primeira música até a última e é muito doido ver que isso só reflete que, assim como eu, um moleque de 22 anos que cresceu ouvindo rap, e fica muito feliz de vir em um festival tão grande com tantos nomes gigantes que a gente admira. E tá ali no meio representando isso, essa sensação, esse estilo de vida, a maneira de se vestir. A galera jovem se sente muito representada por essa energia e é o trap. WIU, do selo musical do Matuê 30praum, sobre o trap