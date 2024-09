Rock in Rio faz mudanças no palco e confirma show de Ludmilla

O Rock in Rio comunicou que fez adaptações solicitadas por Ludmilla e que o show da cantora desta sexta (13) está confirmado.

"A organização do Rock in Rio informa que o palco foi adaptado para a apresentação de Ludmilla com ajustes para garantir maior segurança. O show está confirmado e, embora algumas alterações tenham sido feitas em relação à proposta inicial da cantora, o festival garante que o público terá uma experiência única", diz a nota.

A assessoria da cantora também confirmou a informação.