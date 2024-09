Rap sulista do solitário 21 Savage não empolga multidão do Rock in Rio

21 Savage chegou (quase) sozinho para encarar a imensidão do Palco Mundo na sexta (13), primeiro dia de Rock in Rio. Talvez devesse ter trazido pelo menos um de seus amigos mais famosos. Amparado apenas pelo DJ Marc B e por um telão, o rapper inglês radicado nos EUA sofreu para aquecer a plateia ansiosa por Travis Scott. As bases minimais e o canto moroso, típicos do rap sulista norte-americano, não são adequadas para chacoalhar multidões. E o astro parecia intimidado, sem o jogo de cintura para encarar toda aquela grandiosidade. Talvez se as músicas tivessem hooks mais cativantes ou grooves mais redondos. Ou se houvesse dançarinos no palco para disfarçar o vazio. Ou se o DJ não deixasse silêncios meio constrangedores entre uma faixa e outra...

ME ENGANA QUE EU GOSTO

21 Savage apresentou uma versão editada do setlist da turnê "American Dream". O problema é que o show ainda foi mais encurtado por uma abertura com o DJ Marc B, que tocou músicas como "We Will Rock You" (Queen) e "Fireworks" (Katy Perry).

PRESENÇAS AUSENTES

Praticamente todos os hits de 21 Savage contam com participações de outros artistas mais famosos, que ocupam grandes espaços das canções. Daí o cara fica um tempão sem cantar em momentos como "On BS", "Glock on My Lap" e "Creepin'", protagonizadas, respectivamente, por Drake, Metro Boomin' e The Weeknd.