Travis Scott atrasa, reclama, mas mostra ousadia que falta ao Rock in Rio

Travis Scott fez jus ao seu status de headliner mais ousado do Rock in Rio 2024. Antes das outras seis estrelas com obras mais convencionais dos próximos dias, ele fez nesta sexta-feira, 13, um show potente e com um senso de perigo que falta ao evento. Ele atrasou 40 minutos, reclamou da produção por falhas nos telões e fechou um dia conturbado de festival entre gritos, lamentos com AutoTune e trap psicodélico com graves treme-terra.

Show de Travis Scott no Rock in Rio 2024 Imagem: AgNews

'BOHEMIAN RHAPSODY' DOS ENZOS

Travis está na vanguarda da produção musical atual como ídolos do Rock in Rio 85 estavam há 40 anos. "Sicko Mode", um dos hits em sequência do final do show, é megalomaníaca, arrojada e cheia de mudanças de dinâmica. Faz a cabeça da Geração Z de forma semelhante a "Bohemian Rhapsody", do Queen, na época do primeiro festival.