Orochi, Oruam e Chefin dão lição prática de trap traduzido para 'carioquês'

O show de Orochi, Oruam e Chefin no Rock in Rio 2024 foi como uma comemoração do projeto vitorioso de traduzir o trap dos EUA para um "carioquês" fluente e cativante. O trio da gravadora Mainstreet, maior referência do chamado "trap de cria", estava em casa diante de uma plateia abarrotada de novinhos no Palco Sunset, nesta sexta-feira (13). Os fãs se emocionavam com todos os sons, de dedilhados delicados de violão a rajadas de tiro.

LINGUAGEM DA RUA

Orochi, o chefão do Chefin, foi o comandante. Ele é fundador e dono da Mainstreet, e ajudou a puxar a fila de uma geração carioca que, em vez de imitar os maneirismos do trap do sul dos EUA, incorporou o funk e a linguagem da rua local. Um exemplo de hino de herói da quebrada carioca é "Balão", primeiro hit de Orochi e abertura do show.

DEDO DO MEIO

O peculiar Oruam mostrou um magnetismo especial. Tinha o público na mão -- e aproveitou o tal poder manual para comandar uma massa de dedos do meio para cima em "Invejoso". No festival Lollapalooza, no início do ano, ele fez barulho ao usar uma camisa pedindo a liberdade do seu pai, Marcinho VP, preso por tráfico de drogas e homicídios. Desta vez, foi mais comportado e formal: usou um uniforme do Flamengo.