Lua de Sangue 2025: veja que horas começa o eclipse lunar hoje

Alguns observatórios e planetários terão eventos para assistir o fenômeno. É o caso do Planetário Municipal do Carmo, em São Paulo; do Observatório da Unesp, em Bauru; do Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda; e o Observatório da USP, em São Carlos.

* Com informações do Estadão Conteúdo