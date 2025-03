Poluição causada pelo Império Romano pode ter baixado o QI de europeus

Pesquisadores concluíram que as altas concentrações de chumbo, emitido pelas atividades do Império Romano, podem ter afetado a saúde e a inteligência de diversas populações na Europa.

Chumbo x saúde

Especialistas analisaram o que consideram a "poluição atmosférica pan-europeia por chumbo". De acordo com os cientistas, a substância impactou diretamente a saúde humana há mais de 2 mil anos, principalmente via inalação. O resultado do estudo foi divulgado no portal científico Proceedings of the National Academy of Sciences no início de janeiro.

As evidências indicam alta exposição ao chumbo pelas populações da época. Segundo os pesquisadores, é possível identificar um "aumento dos níveis de chumbo no sangue e declínio cognitivo" devido às atividades econômicas do Império Romano. Os cientistas identificaram aumento nos níveis de chumbo no sangue na infância em cerca de 2,4 µg/dl, o que provocaria um "declínio cognitivo generalizado, incluindo uma redução estimada de 2,5 a 3 pontos no quociente de inteligência [QI]".