Avião espacial promete volta na Terra em 95 minutos e decolagem horizontal

O "avião espacial" será reutilizável para até 100 missões. Conforme previsão da Radian Aerospace, o intervalo entre as missões será de aproximadamente 48 horas. O Radian One será uma aeronave de estágio único, ou seja, que não precisa "soltar" partes da estrutura para chegar ao espaço.

Com capacidade de transportar entre dois e cinco passageiros, a aeronave poderá trazer carga da região LEO de volta à Terra. O compartimento de carga de pouco mais de cinco metros de comprimento poderá levar até 4,540 quilos em suas viagens de retorno à Terra, como o carregamento de equipamentos de estações espaciais.

Diferentemente dos foguetes, o Radian One vai decolar de forma horizontal, semelhante aos aviões. Para o processo de decolagem, um sistema de trilhos com cerca de 3,2 quilômetros de comprimento seria utilizado para que o "avião espacial" ganhe a velocidade necessária. Segundo o jornal britânico The Sun, os trilhos impulsionariam o Radian One a cerca de 864 quilômetros por hora no momento da decolagem.

O Radian One vai decolar e pousar em pistas utilizadas por aviões comuns ao redor do mundo, de acordo com o comprimento de pista exigido para os procedimentos Imagem: Reprodução/Radian Aerospace

Conforme os dados oficiais, o Radian One reduzirá a velocidade ao retornar à Terra, em uma trajetória "controlada". Por pousar também de forma semelhante aos aviões, a aeronave poderá aterrissar em qualquer lugar do mundo "com uma pista compatível", prevê a empresa.

Segundo o The Sun, a aeronave pode alcançar mais de 28 mil km/h na região LEO. Em seu portal, a Radian Aerospace afirma que o "avião espacial" poderá entregar qualquer carga abaixo de 2,270 kg "em qualquer lugar da Terra em menos de uma hora".