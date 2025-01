Empresa de Bezos coloca foguete em órbita e entra na briga com SpaceX

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, lançou com sucesso o New Glenn, na madrugada deste domingo (12), no Cabo Canaveral, na Flórida (EUA). É a primeira vez que a companhia consegue colocar um foguete em órbita. O pouso do estágio reutilizável do foguete, no entanto, não ocorreu como o esperado.

O voo de teste marca a estreia da companhia em foguetes pesados, com alta capacidade de transporte, colocando a empresa na concorrência direta com a SpaceX, do também bilionário Elon Musk.

O que aconteceu

Objetivo primário de colocar foguete na órbita foi alcançado. Por volta das 4h03 (horário de Brasília), foguete foi lançado com sucesso e atingiu a órbita após 12 minutos.