Starship se desintegra após lançamento e faz aviões mudarem rota

O foguete SpaceX Starship se desintegrou no espaço minutos após ser lançado do Texas (EUA) nesta quinta-feira (16). Aviões que passariam sobre o Golfo do México tiveram de desviar suas rotas para evitar os destroços.

O que aconteceu

Protótipo de nave espacial da SpaceX falhou logo após o lançamento. A falha interrompeu uma missão de teste que deveria incluir uma tentativa de lançamento de satélites. O estágio superior da Starship, 2 metros mais alto do que as versões anteriores, se separou do propulsor Super Heavy com quase quatro minutos de voo, conforme planejado. Porém, minutos depois, o gerente de comunicações da SpaceX, Dan Huot, informou em uma transmissão ao vivo que as equipes da missão haviam perdido contato com a nave.

Dezenas de voos comerciais foram desviados para outros aeroportos ou sofreram alterações de rota para evitar possíveis destroços, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightRadar24. As partidas dos aeroportos de Miami e Fort Lauderdale, na Flórida, também sofreram atrasos de cerca de 45 minutos. A FAA (Administração Federal de Aviação), que regulamenta as atividades de lançamento privado, disse que desacelerou e desviou brevemente os aviões ao redor da área onde os detritos espaciais estavam caindo, mas as operações já estão normalizadas.