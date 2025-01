'Condições marítimas': companhia de Jeff Bezos adia voo inaugural do foguete New Glenn

O voo inaugural do foguete New Glenn, inicialmente programado para este domingo (12), partindo de Cabo Canaveral, Flórida, foi adiado devido às condições marítimas, informou a empresa Blue Origin, de Jeff Bezos.

"As condições marítimas continuam desfavoráveis para o pouso do sistema de propulsão" em uma plataforma no Atlântico, informou a empresa no sábado na rede X.

O próximo lançamento está previsto para segunda-feira (13), à 1h horário local (3h em Brasília).