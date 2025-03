Qual é a da Firefly, a 2ª empresa a conseguir pousar um módulo na Lua

Sediada no Texas (EUA) e com mais de 700 funcionários, a Firefly tem planos de tornar o lançamento espacial mais barato. Em sua página, e empresa cita que para o futuro projeta missões de "desorbitagem" (como remover satélites da órbita), comunicação de longa distância, entregas lunares e retorno de amostras, além de serviços de transporte para planetas próximos, como Marte e Vênus.

Companhia se considera uma empresa de transporte espacial fim a fim. Na prática, isso significa que eles participam de todo o processo: do projeto, construção de foguetes e o lançamento de cargas úteis.

Nos EUA, a companhia tem contratos com a Nasa e com a Força Aérea do país. Na sua página, também é mencionado que já foi contratada para lançamentos de empresas como Lockheed Martin, uma das maiores companhias do ramo aeroespacial e de segurança, e Northrop Grumman.

Empresa conta com vários investidores, mas um dos principais é a Noosphere Venture, comandada por Max Polyakov. Ele é ucraniano e vem do setor de tecnologia de informação. Após vender empresas para companhias como Oracle e o fundo Blackstone, passou a investir na indústria aeroespacial.

Como foi o pouso na Lua da Firefly Aerospace