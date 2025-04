O que são as rochas 'parecidas com jabuticabas' encontradas pela Nasa em Marte

A equipe científica do rover Perseverance, robô da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) que explora Marte, ficou surpresa com a descoberta de uma rocha marciana composta de centenas de esferas milimétricas. As imagens foram produzidas entre 11 e 13 de março e divulgadas pela Nasa no último dia 21.

No Brasil, a aparência do achado tem sido comparada a jabuticabas. A equipe agora trabalha para entender a origem dessas saliências de cor mais escura na pedra.

Algumas têm a forma de elipse, mais alongada, outras apresentam pequenos furos ou parecem estar quebradas.