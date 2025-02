Demissão de autoridades-chave da Nasa põe em xeque volta dos EUA à Lua

A Nasa perderá quatro importantes autoridades de alto escalão vinculadas ao programa lunar da agência, segundo pessoas com conhecimento das mudanças, aumentando as incertezas em torno da trajetória de seu programa de exploração espacial à medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu assessor próximo Elon Musk exaltam missões para Marte.

Jim Free, administrador associado da Nasa que tem sido uma voz central na defesa do programa lunar Artemis, planeja deixar a agência até o próximo sábado, afirmaram duas fontes.

Já em Huntsville, no Alabama, três autoridades importantes do Centro de Voo Espacial Marshall da Nasa — um dos dez centros de campo da agência e epicentro do programa lunar Artemis — tiveram suas aposentadorias anunciadas internamente nesta terça-feira, segundo uma pessoa com conhecimento do anúncio.