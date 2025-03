Sonda espacial de startup dos EUA faz pouso 'perfeito' na Lua; entenda

Os experimentos deverão funcionar por duas semanas, antes que o dia lunar termine e a sonda seja desligada. Ela carregava um aspirador para sugar poeira lunar para análise e uma broca para medir a temperatura até três metros abaixo da superfície.

Também estava a bordo um dispositivo para eliminar a abrasiva poeira lunar - um flagelo para os antigos astronautas da Apollo da NASA, que ficaram cobertos de poeira em seus trajes espaciais e equipamentos.

Preparando cenário para novas sondas privadas

A Blue Ghost tirou fotos detalhadas da superfície acinzentada e marcada com crateras da Lua. Ao mesmo tempo, um receptor a bordo rastreou e adquiriu sinais das constelações GPS dos EUA e Galileo da Europa, um passo encorajador à frente na navegação para futuros exploradores.

O pouso da Firefly Aerospace preparou o cenário para uma nova onda de visitantes procurando um pedaço do negócio lunar. Outra sonda espacial deve pousar na Lua na próxima quinta-feira, 6 - uma alta e esguia, de quatro metros de altura, construída e operada pela Intuitive Machines, empresa baseada em Houston, EUA.

A sonda da Intuitive Machines está mirando a parte inferior da Lua, a apenas 160 quilômetros do polo sul. Isso será mais perto do polo sul do que a tentativa da empresa no ano passado, com sua primeira sonda, que quebrou uma perna e tombou.