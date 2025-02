Primeira rede lunar: Nokia vai instalar 4G na Lua; para quê vai servir?

Por que uma rede 4G na Lua, e não 5G?

As redes 4G são mais estáveis e a conhecemos há pelo menos dez anos. E a tecnologia funciona bem para comunicação de dados e vídeo

Claudio Soares, consultor do Nokia Bell Labs, em conversa com Tilt

Comunicação em missões lunares, visitas humanas e testes. Essas são as principais razões para instalação de uma rede 4G em nosso satélite natural. Soares explica que a rede ajudará na comunicação de equipe na Terra com módulos lunares, além de facilitar o contato de astronautas com nosso planeta, auxiliar numa eventual mineração lunar e no controle de equipamentos que estão na Lua.

Análises prévias mostram que a Lua conta com metais valiosos, que poderiam ajudar na produção de eletrônicos e na construção de reatores de fusão. Como a Lua é vista como uma futura "parada" para missões longas tripuladas, reatores poderiam gerar energia para as futuras empreitadas.

Nasa planeja voltar à Lua com missão tripulada no ano que vem. A missão Artemis 2, prevista para abril de 2026, contará com astronautas num voo na órbita da Lua. Já a missão Artemis 3 envolve levar astronautas a pousarem na Lua em 2027.

Se funcionar a rede 4G na Lua, tecnologia poderia ser usada em ambientes inóspitos na Terra. Soares comenta, por exemplo, que em aplicações de mineração profunda, poderia haver uma rede 4G para ajudar no controle de veículos autônomos durante explorações, reduzindo o risco de humanos estarem nessas situações.