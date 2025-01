New Glenn: foguete da Blue Origin tem novo atraso e lançamento é remarcado

O desenvolvimento do New Glenn enfrentou vários atrasos, enquanto a SpaceX, de Elon Musk, se tornava um rolo compressor do setor com seu Falcon 9 reutilizável, o foguete mais ativo do mundo.

O New Glenn é mais de duas vezes mais potente que um foguete Falcon 9 e tem dezenas de contratos de lançamento com clientes, no valor coletivo de bilhões de dólares.

O foguete New Glenn tentará aterrissar seu primeiro estágio em uma barcaça no Oceano Atlântico 10 minutos após a decolagem, enquanto o segundo estágio do foguete continuaria em órbita.

"O que mais nos deixa nervosos é o pouso do propulsor", disse Bezos, que fundou a Blue Origin em 2000, em entrevista à Reuters pré-lançamento, no domingo. "Claramente, em um primeiro voo, você pode ter uma anomalia em qualquer fase da missão, então tudo pode acontecer."