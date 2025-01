Ciência explica por que a sua cama pode ser o local mais nojento da casa

Como é bom deitar na cama para descansar depois de um dia cansativo, não? O que muita gente nem imagina é que a nossa cama pode ser um dos lugares mais nojentos da casa. Isso porque a combinação de suor, saliva, caspas, células mortas da pele e até partículas de alimentos tornam o local um ambiente ideal para a proliferação de bactérias, fungos e vírus.

Até pequenos insetos podem entrar no meio da bagunça. Ou seja, a cama pode não estar tão limpa quanto você acha — ou até mesmo parece. Esse alerta foi publicado pelo site The Conversation, que reuniu os principais perigos que podem atrapalhar o conforto do nosso lar com base em estudos científicos.

Bactérias