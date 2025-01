Por que o som do avião muda antes e depois de ele passar por você?

O inverso ocorre quando a aeronave está se distanciando de nós. Os comprimentos de onda aumentam, já que quando o avião emite a crista de onda seguinte ele está ficando mais longe. Assim, o som que ouvimos da aeronave é mais grave.

Isso não vale só para aviões, claro, mas para outros objetos que emitem som em movimento, como veículos com sirenes, buzinas e etc. Com buzina a história é ainda mais ilustrativa: para quem está na direção buzinando, o som não muda. Mas, para um pedestre na rua, ele fica diferente antes e depois do veículo passar.

*Com informações de reportagem publicada em Tilt.