Do marcapasso a piercing: o que apita no detector de metais?

Quem não pode passar por detectores de metais?

Há risco para portadores de marcapasso, por tratar-se de um aparelho com microcircuito eletrônico alimentado por baterias, mas as empresas são obrigadas a realizarem testes com seus equipamentos para que eles não afetem esse tipo de aparelho. Se em nível incorreto, os sinais eletromagnéticos dos detectores de metais podem causar interferências, inibir sua atuação e até modificar sua programação.

Quem utiliza próteses com tecnologias mais avançadas, como as que substituem partes do corpo e funcionam por meio de sinais elétricos, também devem tomar cuidados ao passar pelos dispositivos, porque contam com dispositivos microeletrônicos e geram sinais eletrônicos. Nestes casos, as ondas eletromagnéticas podem provocar danos ao funcionamento.

Detectores de metais fazem mal à saúde?

É o mesmo que usar um celular, por exemplo. Quem fica exposto continuamente a ondas eletromagnéticas pode sentir dor de cabeça, mas a OMS (Organização Mundial da Saúde) não categoriza isso como doença.

Por outro lado, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica as ondas eletromagnéticas como um dos fatores que propiciam o aparecimento de doenças cancerígenas. Não há, porém, um consenso sobre essa questão.