Turbulências invisíveis a radares de avião dispararam e a culpa é nossa

Invisíveis não apenas aos nossos olhos, estas turbulências passam despercebidas aos radares dos aviões e pegam tripulação e passageiros de surpresa.

Os pesquisadores detectaram o acréscimo em rotas de avião comercial entre 1979 e 2020. A maioria ocorreu sobre os Estados Unidos e o Atlântico Norte, mas também há registros significativos sobre Europa, Oriente Médio, Pacífico Oriental e Atlântico Sul.

Após uma década de pesquisa alertando que as mudanças climáticas aumentariam as turbulências do ar claro no futuro, agora temos evidências de que o aumento já começou. Sabíamos que estava acontecendo, mas é chocante ver este número

Paul Williams, cientista atmosférico da Universidade de Reading e um dos coautores do estudo

Por que é invisível?

Turbulências são, em resumo, distúrbios no ar, com causas e intensidades diferentes. As mais comuns são: