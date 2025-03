Vírus alienígena, meteoro que vai nos matar: por que espaço inspira teorias

Ambos os temores são muito antigos. Um dos primeiros contos humanos rastreáveis, a história da “Caçada Cósmica”, que remonta a pelo menos 15.000 anos, combina os dois.

Uma versão indígena Sami, que sobreviveu na Escandinávia descreve como uma grande caçada nos céus daria errado se o caçador ficasse impaciente e disparasse uma flecha que errasse o alvo e atingisse acidentalmente a estrela polar. Isso faria com que o dossel do céu noturno caísse sobre a Terra. Mais uma vez, os temores sobre as ações humanas equivocadas e a ameaça vinda de cima se manifestam.

Podemos ver isso nos medos modernos impulsionados pela tecnologia, como a Ufologia. Alguns crentes ferrenhos em óvnis não estão preocupados apenas com visitantes hostis, mas com colaborações secretas entre cientistas na Terra, ou com toda uma conspiração para manter a verdade longe do público.

Sem a crença em uma conspiração para suprimir as evidências, toda a ideia cai por terra. Mas sem a crença de que há de fato algo a temer do espaço, não há motivo para a conspiração. O medo do espaço é uma parte necessária desse quadro.

Essa é uma ideia perfeitamente capturada recentemente pelo autor chinês de ficção científica Cixin Liu, que compara o espaço a uma “floresta escura” na qual civilizações alienígenas estão tentando se esconder umas das outras.

Tudo isso pressupõe algo como uma mentalidade de bunker, uma separação excessiva entre a Terra e o espaço, ou entre o céu e o solo. Isso é algo a que me referi como viés terrestre. Esse preconceito permite que o espaço apareça como um exterior ameaçador, em vez de algo do qual nós também fazemos parte.