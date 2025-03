Núcleo da Terra muda de forma e está desacelerando, afetando dias e clima

O achado foi acidental. O objetivo do time da USC era mapear a evidente desaceleração do núcleo interno. "Mas enquanto eu analisava múltiplas décadas de sismogramas, um grupo de dados de ondas sísmicas curiosamente se destacou do resto. Posteriormente, percebi que estava olhando para provas de que o núcleo interno não é sólido", afirmou o autor principal do estudo, John Vidale, professor de ciências da Terra da USC, em comunicado.

Estudo usou dados de ondas sísmicas de 121 terremotos que se repetiram em 42 locais das Ilhas Sandwich do Sul, na Antártida, entre 1991 e 2024. Foi investigado como estas ondas "viajaram" e foram captadas nos entornos de Fairbanks, no estado americano do Alasca, e de Yellowknife, nos Territórios do Noroeste do Canadá. Os registros deste último local apresentavam propriedades que o time nunca tinha visto antes —atividade física adicional no núcleo interno.

Os cientistas notaram que as formas das ondas e alguns dos sinais sísmicos mudaram entre 2004 e 2008. Estas mudanças ocorreram porque as ondas brevemente penetraram o núcleo interno da Terra. Assim, eles concluíram que era justamente o cerne do planeta que estava se deformando.

A superfície do núcleo interno passa por uma "deformação viscosa", detalha o estudo. Ele muda de forma, alterando a fronteira mais superficial que separa o núcleo interno do externo. Aliás, os cientistas acreditam que é justamente a interação entre as duas camadas do núcleo que resultam na deformação.