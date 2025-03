'Correria louca': os 100 anos da visita de Albert Einstein ao Brasil

No terceiro e último destino de sua viagem, ficou nove dias, em duas etapas. Na primeira, em 21 de março, foram algumas poucas horas. "Céu encoberto e chuva leve", descreveu. Depois de desembarcar do navio S.S. Cap Polonio, passeou numa comitiva de sete carros pela cidade, visitou o Jardim Botânico e almoçou com o jornalista Assis Chateaubriand (1892-1968) no recém-inaugurado Copacabana Palace. No Jardim Botânico, o diretor Pacheco Leão mostrou, entre outras espécies nativas, a vitória-régia e o jequitibá. Sobre a visita à instituição, Einstein escreveu: "Supera os sonhos de As mil e uma noites". No mesmo dia, seguiu para Montevidéu, no Uruguai.

Einstein é pop

Quarenta e três dias depois, Albert Einstein estava de volta ao Rio. Dessa vez, ficou hospedado na suíte 400 do Hotel Glória. Em sua segunda passagem pela cidade, proferiu duas palestras sobre a Teoria da Relatividade: a primeira, no dia 6 de maio, no Clube de Engenharia, e a segunda, dois dias depois, na Escola Politécnica.

Segundo relatos da época, o salão do Clube de Engenharia estava superlotado. Por essa razão, Einstein se viu obrigado a falar para o público, em francês, num espaço mínimo, próximo ao quadro-negro. Muitas autoridades, como o prefeito Alaor Prata (1882-1964), levaram mulheres e filhos. Por causa do calor intenso, as janelas foram abertas. O barulho da rua tornou a comunicação impossível. "Sou uma espécie de elefante branco para eles, e eles são macacos para mim", desabafou em seu diário.

"É preciso tomar cuidado com a palavra affe. Sua tradução literal é macaco. Mas os alemães usavam essa palavra para designar 'macaquice' e 'palhaçada', e não no sentido racista que conhecemos hoje", pondera o engenheiro químico Alfredo Tolmasquim, autor do livro Einstein - O Viajante da Relatividade na América do Sul (Vieira & Lent, 2003). A primeira palestra estava tão abarrotada de gente que os organizadores decidiram restringir os convidados da segunda aos alunos da instituição. Não adiantou. "Muito calor no auditório superlotado".

"Correria louca"

Além do Hospital Nacional de Alienados e do Instituto Oswaldo Cruz, Einstein visitou mais três instituições: o Museu Nacional e a Academia de Ciências, no dia 7; e o Observatório Nacional, no dia 9. No Museu Nacional, tirou foto ao lado do Bendegó, meteorito de 5,6 toneladas encontrado na Bahia em 1784. No Observatório Nacional, se encontrou com astrônomos, como Henrique Morize (1860-1930), então diretor da instituição. "Morize desempenhou papel fundamental na organização da expedição brasileira a Sobral (CE) para observar o eclipse solar total de 29 de maio de 1919", explica Jailson Alcaniz, diretor do ON. "O eclipse solar de Sobral proporcionou a primeira confirmação experimental da Teoria da Relatividade".