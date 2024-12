Vida extraterrestre pode não parecer com a vida na Terra, diz cientista

A complexidade pode ser útil para definir a fronteira entre vida e não vida.

Entretanto, é errado concluir que os animais são mais complexos do que os micróbios. As informações biológicas aumentam com o tamanho do genoma, mas a densidade de informações evolutivas diminui. A densidade de informações evolutivas é a fração de genes funcionais dentro do genoma ou a fração do material genético total que expressa a adequação ao ambiente.

Organismos que as pessoas consideram primitivos, como as bactérias, têm genomas com alta densidade de informações e, portanto, parecem mais bem projetados do que os genomas de plantas ou animais.

Uma teoria universal da vida ainda é difícil de ser encontrada. Essa teoria incluiria os conceitos de complexidade e armazenamento de informações, mas não estaria vinculada ao DNA ou aos tipos específicos de células que encontramos na biologia terrestre.

Consequências para a busca de vida extraterrestre

Pesquisadores têm explorado alternativas para a bioquímica terrestre. Todos os organismos vivos conhecidos, de bactérias a seres humanos, contêm água, que é um solvente essencial para a vida na Terra. Um solvente é um meio líquido que facilita as reações químicas das quais a vida poderia surgir. Mas a vida também poderia surgir de outros solventes.